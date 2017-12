Força Sindical e Bradesco: investimentos para fundo A Força Sindical informou que o Fundo Força de Investimento e o Bradesco começam, segunda-feira, a captar investimentos para a compra de ações da Petrobrás. Segundo o boletim, a criação do fundo é uma iniciativa da Força Sindical que vai permitir ao trabalhador "lucrar mais com seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço com a compra de ações de empresas privatizadas". O boletim esclarece que o trabalhador poderá utilizar até 50% dos depósitos do FGTS na compra de ações da Petrobrás. A entidade mandou imprimir um milhão de cartilhas com explicações detalhadas sobre o funcionamento do fundo. A partir de segunda-feira, a Força Sindical colocará à disposição dos interessados um call center de informações sobre o Fundo Força. O número do telefone é (0800) 704-9013.