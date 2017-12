Força Sindical e CUT consideram que juro deveria cair mais A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) em baixar a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto porcentual é "extremamente tímida", avaliou, em nota oficial, o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. ?Há espaço e potencial para uma redução ainda maior da Selic. Esse gradualismo e conservadorismo do Banco Central acaba de vez com as expectativas de crescimento econômico no primeiro semestre de 2004", disse ele. "Com essa política de juros altos, o governo dá sinais claros que prefere manter a economia em estado letárgico, frustrando as aspirações dos brasileiros de aumento da produção, consumo e emprego?, completou Paulinho. Na nota, a Força Sindical lembra que, no final deste mês, o governo Lula completará 12 meses. Diz ainda que, durante esse tempo, foi anunciado que a economia seria reaquecida e o problema do desemprego, solucionado. ?No entanto, passados 1/4 do mandato, o que vemos são recordes de desemprego, queda nos rendimentos dos trabalhadores e um crescimento pífio da economia", disse o presidente da Força em nota. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) informou em nota que ?é positivo o fato de haver continuidade na queda dos juros?. A Central avalia ainda que a redução é ?significativa, porém é preciso lembrar que o juro real está em torno de 10% ao ano (juro nominal descontada a inflação) e esse percentual é ainda muito alto e inibe o crescimento e os negócios. Nós esperávamos uma queda maior?. Na nota assinada por Luiz Marinho, presidente nacional da CUT, a expectativa é por real em torno de 6% ao ano.