Força Sindical espera 3 mil em protesto contra os juros A Força Sindical espera a participação de 3 mil pessoas na manifestação pela redução das taxas de juros, nesta terça-feira, na capital paulista. ?Queremos sensibilizar o governo no sentido de que a taxa de juro alto prejudica o empresariado que não investe na capacidade produtiva e leva ao desemprego?, afirmou o vice-presidente da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna. Os metalúrgicos sairão da estação Armênia do metrô em direção a sede do ministério da Fazenda, na avenida Prestes Maia, a partir das 10 horas, na primeira manifestação da Força Sindical contra a política econômica do governo Lula. Segundo Juruna, além de pedir a redução dos juros, os manifestantes irão repudiar a proposta de empresários do setor metalúrgico, que na semana passada propuseram o corte de benefícios trabalhistas como medida emergencial para evitar demissões. CUT Apesar de defender a redução dos juros, a CUT diz que não vai se juntar ao coro da Força Sindical ou da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). ?Não queremos nos somar à grita da Fiesp, que vai demitir de qualquer jeito, reduzindo-se ou não os juros?, afirmou o presidente do PSTU e membro da Executiva Nacional da CUT, José Maria de Almeida. ?Hoje, a discussão que temos é entre proteger os banqueiros ou os grandes industriais. Queremos que o governo baixe os juros no contexto de uma mudança global do modelo, para uma política que proteja os trabalhadores.? Para ele, uma redução de meio ponto percentual seria insuficiente para reativar a economia. ?Continuamos querendo uma redução de juros, mas não apenas da Selic, mas dos juros que os bancos cobram ao consumidor.?