Força Sindical fará manifestação pela queda da Selic A Força Sindical pretende reunir amanhã, às 10h, cerca de 5 mil trabalhadores para realizar uma manifestação no Centro de São Paulo com o objetivo de exigir do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central que reduza a Selic em sua próxima reunião, agendada para amanhã e quarta-feira. "Com os juros nas alturas, os trabalhadores não compram, as indústrias não produzem e o desemprego cresce. O Copom precisa baixar substancialmente a taxa de juros na reunião de quarta-feira", diz, em nota, o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. A passeata sairá da Estação Armênia do Metrô e irá até o Ministério da Fazenda, na Avenida Prestes Maia, 733, na Luz.