Força Sindical faz protesto em frente ao prédio do BC Um grupo de militantes da Força Sindical faz, na tarde desta quarta-feira, uma manifestação em frente ao prédio do Banco Central. Eles protestam contra os juros altos e pretendem com a manifestação evitar que o Comitê de Política Monetária (Copom) decida hoje fazer um novo aumento da Selic, a taxa básica de juros da economia. Os manifestantes fazem um churrasco de sardinha acompanhado de pão. Os manifestantes prometem permanecer no local até a divulgação do resultado da reunião do Copom, que só será conhecido após 18 horas.