Força Sindical lança Paulinho para Prefeitura de São Paulo A Força Sindical lançou neste domingo a candidatura do presidente da entidade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, à Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, durante a cerimônia de encerramento do 10º Congresso dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Paulo, que começou na sexta-feira no ginásio do Ibirapuera, zona Sul da capital. Paulinho agradeceu o apoio, negou que esta seja sua ambição, mas discursou como candidato, criticando a prefeita Marta Suplicy (PT). "A Prefeitura está tentando literalmente derrubar a Força Sindical", disse, referindo-se à cratera aberta na rua Galvão Bueno, no bairro da Liberdade, quase em frente ao prédio da Força Sindical. Segundo Paulinho, neste momento ele não está filiado a nenhum partido político. "A minha preocupação é com a recuperação das perdas salariais e com a questão do emprego", desconversou. Nas eleições presidenciais do ano passado, o líder sindical concorreu como vice na chapa de Ciro Gomes (PPS). Sob a justificativa de que precisa de mais tempo para se dedicar às causas nacionais, entre as quais integrar o Conselho de Desenvolvimento Econônico e Social, Paulinho deixou simbolicamente hoje a presidência do Sindicado dos Metalúrgicos de São Paulo, que acumulava com a direção da Força Sindical. O cargo foi transmitido a Eleno José Bezerra, que na prática já estava à frente do Sindicato. As resoluções do encontro serão encaminhadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Vou pedir uma audiência ao Lula para entregar as propostas como contribuições ao governo", informou Paulinho. Entre as teses aprovadas pela categoria estão jornada de trabalho de 40 horas semanais, sem redução do salário; menor carga tributária para pequenas e médias empresas; reforma da Justiça do trabalho; contrato coletivo nacional; convênio médico e creche obrigatórios.