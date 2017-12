Força Sindical leva 'Dragão Noel' para o Congresso Nacional

BRASÍLIA - A Força Sindical levou para a frente do Congresso Nacional um dragão inflável de 13 metros de altura e 90 quilos, batizado de "Dragão Noel". O dragão tem três cabeças, que representam a inflação, o desemprego e os juros altos - a tríade do "pesadelo do povo", segundo a entidade.

A segunda maior central sindical do País também montou uma barraca onde será possível mandar um recado para o "Dragão Noel". Foram impressos dez mil papéis de carta para os pedidos, que serão entregues, posteriormente, ao Palácio do Planalto. Ontem, a barraca foi montada em frente a um shopping de Brasília.

"Será um canal direto para captarmos a insatisfação do povo com os rumos da economia", afirmou Miguel Torres, presidente da Força. "Neste Natal, a figura do Papai Noel virá acompanhada da sombra do dragão da inflação, que reduziu a cinzas o poder de compra", completou.