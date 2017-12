Força Sindical não entendeu decisão do governo sobre aço O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o "Juruna", disse não ter entendido a decisão do governo de zerar as tarifas de importação de 20 tipos de aço. "Não entendi a decisão. Parece estranha e prejudicial ao emprego", comentou. Ele afirmou que o governo brasileiro precisa tomar medidas que incentivem a produção nacional e a geração de emprego. "Reduzir as tarifas de importação não ajuda o País. Não sei de onde o governo tirou isso", criticou.