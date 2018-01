Força Sindical organiza ato em Brasília contra aumento de juros A Força Sindical informou hoje que realizará amanhã e quarta-feira, em Brasília, atos de protesto contra o aumento da taxa de juros. Amanhã começa a reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), que reavaliara a Selic, a taxa básica de juros da economia. A expectativa dos analistas é que a taxa seja elevada em 0,5 ponto porcentual, o que levaria os juros de 18,75% para 19,25% ao ano. O resultado da reunião será anunciado na quarta-feira. Segundo a central sindical, as manifestações devem reunir cerca de 500 sindicalistas de todo o País. De acordo com a agenda divulgada pela Força Sindical, na terça-feira, os manifestantes deverão montar um acampamento em frente ao Ministério da Fazenda, saindo em passeata até o BC, onde farão vigília. Na quarta-feira pela manhã, líderes da Força discutirão a reforma sindical com o ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini. À tarde, os manifestantes farão uma "sardinhada" em frente ao BC, receberão a visita de parlamentares no acampamento em frente ao Ministério da Fazenda e finalizarão o ato com uma missa, às 18 horas.