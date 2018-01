Força sindical orienta sobre multa sobre FGTS A Força Sindical informou nesta quarta-feira que irá orientar todos os seus sindicatos filiados a negociar por setor de ramo de produção o pagamento referente aos aposentados que continuam trabalhando e têm direito à multa de 40% sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Em nota divulgada à imprensa, o presidente da central sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, destacou que a entidade deverá procurar também o setor patronal e buscar a negociação. No final do mês passado, os ministros dos Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiram cancelar a Orientação Jurisprudencial (OJ) 177, que previa a extinção do contrato de trabalho com a aposentadoria espontânea, mesmo quando o empregado continuava a trabalhar na empresa após a concessão do benefício previdenciário. A decisão permite ao aposentado o direito à multa, em caso de demissão. De acordo com a Força Sindical, todas as suas entidades filiadas receberão instruções de como orientar seus trabalhadores de base a buscar seus direitos na Justiça Trabalhista e serão montados setores jurídicos específicos para esclarecer as dúvidas dos trabalhadores. A discussão e a orientação para as entidades filiadas à central acontecerão na reunião da direção nacional da Força Sindical, que será no próximo dia 22 de novembro em São Paulo. Segundo à central sindical, nessa reunião também serão discutidas as mobilizações nos Estados sobre o salário mínimo e a correção da tabela do Imposto de Renda (IR).