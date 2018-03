Força Sindical promete votar greve durante congresso Cerca de 3,5 mil metalúrgicos farão uma passeata pela paz mundial, amanhã, às 12 horas, no Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, logo após o encerramento do 10º Congresso, iniciado na sexta-feira. Os trabalhadores, filiados à Força Sindical, devem decidir pela greve da categoria durante votação que ocorrerá às 11h30 de domingo. São ao todo 7,5 mil metalúrgicos em todo o Estado de São Paulo. A paralisação, que deverá se desencadear por setores, será em sinal de protesto "à intransigência dos empresários em negociar a reposição das perdas inflacionárias". De acordo com os trabalhadores, a inflação já corroeu o índice de reajuste da ordem de 10,26% obtido em novembro do ano passado. A reunião tem como objetivo principal traçar estratégias de negociação a serem adotadas na data-base deste ano. Os metalúrgicos reivindicam reposição salarial, batizado de emergencial, de 10%, já no primeiro semestre de 2003. Redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais também faz parte da pauta de negociação com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Outro tema que está em debate é como negociar em relação aos empregados terceirizados. Participam do evento trabalhadores de 1.148 empresas totalizando 3,5 mil trabalhadores. O coordenador da comissão dos patrões, Waldemar de Andrade, já adiantou no início desta semana, que um novo reajuste nos salários, agora, seria impossível.