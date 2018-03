Força Sindical teme demissão com união de varejistas A Força Sindical manifestou em nota divulgada hoje preocupação com o anúncio da associação entre o Grupo Pão de Açúcar e a Casas Bahia. O presidente da central, deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho, e o presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, Luiz Carlos Motta, afirmam que não vão aceitar nenhuma iniciativa de corte de empregos nas empresas e exigem que o processo seja feito com transparência e diálogo com os trabalhadores.