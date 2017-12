Força Sindical usa Fome Zero para sorteios Cada quilo de alimento doado ao programa Fome Zero valerá um cupom para concorrer a prêmios como um apartamento, carros, motos e computadores oferecidos pela Força Sindical nas comemorações do Dia do Trabalho na praça do Verbo Divino, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O 1º de Maio Solidário será marcado por celebrações religiosas, protestos e shows e os organizadores esperam concentrar 100 mil pessoas. No ano passado, foram arrecadadas 30 toneladas de alimentos. Os participantes da festa poderão fazer carteira de identidade, carteira de trabalho, alistamento militar e diversos exames médicos. Em Londrina, a central pretende reunir cerca de 50 mil pessoas no Parque de Exposições Ney Braga. A Pastoral Operária programou caminhadas às 9 horas, saindo do Bairro Novo e Sítio Cercado, e com as pessoas se reunindo na Praça das Tendas, no Bairro Novo, onde será feita uma celebração ecumênica. A previsão é de que entidades como CUT, MST e outras pastorais participem do ato, que será também um protesto contra a criação da Alca. Em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, será celebrada a tradicional missa que há 35 anos reúne cerca de 2 mil pessoas no alto do Morro do Anhangava.