Força Sindical vai propor ação no TRT contra a Embraer A Força Sindical pretende entrar com uma ação judicial no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Campinas (SP) contra a Embraer na próxima quarta-feira (dia 25). De acordo com nota divulgada hoje, a Força, com outras entidades sindicais, irão pedir que o TRT reconheça a ilegalidade da dispensa coletiva de cerca de 4.200 funcionários anunciada ontem pela empresa. As outras entidades sindicais que também impetrarão essa ação judicial, são Conlutas, Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu e Sindicato dos Metalúrgicos de Gavião Peixoto. Para a Força, as demissões foram irregulares e aconteceram de forma unilateral, sem negociação com os representantes dos trabalhadores. A nota informa ainda que as entidades irão cobrar responsabilidade social da empresa. "Durante anos (a Embraer) recorreu ao BNDES com ajuda financeira de dinheiro público e agora pratica atos antidemocráticos e ilegais, penalizando os trabalhadores", diz o informe.