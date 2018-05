Em decisão unânime, o Copom elevou a referência dos juros no País, a taxa Selic, em 0,5 ponto porcentual, para 8,5% anuais.

Na visão do sindicalista, o aumento do juro básico da economia contraria os "pilares" da política de governo voltada para a geração de empregos e distribuição de renda. Além disso, a alta se dá em um cenário político conturbado pela queda na produção e do emprego.