Ford acerta venda da Aston Martin para consórcio A Ford anunciou nesta segunda-feira, 12, a venda de sua unidade britânica de carros esportivos de luxo Aston Martin, em uma transação que afirma ser avaliada em US$ 925 milhões. A Ford informou que vai vender a Aston Martin para um consórcio de investidores que inclui David Richards, John Sinders, Investment Dar e Adeen Investment Co. A montadora divulgou que manterá investimento de US$ 77 milhões na divisão após a conclusão do negócio. A empresa afirmou ainda que a conclusão do negócio está prevista para acontecer durante o segundo trimestre.