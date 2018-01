Ford amplia garantia de carros e picapes A Ford anunciou a ampliação da garantia de sua linha de automóveis e picapes para 3 anos. A garantia servirá para o motor, transmissão e o sistema elétrico. Iniciado em novembro do ano passado como parte da estratégia de vendas do Focus, o programa de garantia, chamado "Ford Mobility" passa a cobrir os modelos Ka, Fiesta, Escort e as picapes Courier e Ranger. Para se beneficiar da garantia, o proprietário do veículo deverá cumprir um programa periódico de manutenção preventiva, sem custo extra. No caso de revenda do carro durante a vigência do programa, todos os benefícios serão repassados para o novo proprietário. Segundo Flávio Padovan, diretor de serviços ao cliente da Ford, a garantia não trará nenhum custo adicional para o dono do carro.