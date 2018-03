Ford anuncia investimentos de R$ 2,2 bi para o Brasil O presidente da Ford América do Sul, Dominic DiMarco, anunciou nesta quinta-feira, durante audiência com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, investimentos de R$ 2,2 bilhões para o Brasil no período de 2007 a 2011. Em nota, a companhia informa que os novos investimentos incrementam os R$ 300 milhões anunciados em 2006 para um novo produto em São Bernardo do Campo e para ações de aumento de capacidade de produção na fábrica de Taubaté, no Estado de São Paulo. Como parte deste novo programa de investimentos, a Ford anunciou também a compra da Troller, marca brasileira de veículos off-road com unidade de produção na cidade de Horizonte, no Estado do Ceará. O objetivo da empresa é fortalecer sua presença na região Nordeste e aumentar o portfólio de marcas com veículos off-road de nicho no segmento de comerciais leves. "Estes investimentos no Brasil refletem a confiança da Ford no País que vive um período de estabilidade e crescimento da economia. Além disso, deixa claro nossos objetivos de manter um forte nível de competitividade tanto para o mercado interno como o externo", afirmou DiMarco. Os veículos off-road - fora-de-estrada, segundo a tradução - são aqueles projetados para uso exclusivo em pisos de terra, neve ou lama.