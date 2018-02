Ford anuncia recall de EcoSport e Fiesta A Ford está convocando 102 mil proprietários dos modelos EcoSport e Fiesta com motor 1.6 flex fabricados no período de 16 de agosto de 2004 a 29 de abril deste ano. Eles devem providenciar nas revendas da marca a troca do reservatório de gasolina de partida a frio. Em números de veículos envolvidos, é uma das maiores convocações feitas pela Ford no País. Há dez anos, a montadora fez outro recall de 100 mil carros por problemas na mangueira de combustível. Naquela época, os modelos envolvidos foram Escort, Versailles e Royale. O recall atual, que começa no dia 14, é para inspeção e eventual substituição de um recipiente instalado próximo ao motor, usado como reservatório de gasolina e acionado quando o veículo é abastecido com álcool. A empresa constatou fissuras em algumas peças, o que provoca vazamento do combustível, tornando insegura a condução do carro. O defeito dificulta o acionamento do motor. Segundo comunicado da Ford, os modelos EcoSport envolvidos no recall têm numeração de chassi até 78673369. Já os modelos Fiesta, nas versões hatch e sedã têm chassis numerados até 78489597.