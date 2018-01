SÃO PAULO - A Ford confirmou que interrompeu temporariamente a atividade em suas linhas de montagem em duas unidades, em São Paulo e na Bahia, "com o objetivo de ajustar o ritmo de produção à demanda do mercado". Na fábrica de São Bernardo do Campo, a produção de carros ficou interrompida entre os dias 17 e 19 de agosto, enquanto a produção de caminhões permaneceu parada entre 17 e 25 de agosto. Já na unidade de Camaçari, a Ford não fabricou carros entre 12 e 14 de agosto, e deixou de produzir motores entre 10 e 14 de agosto.

Nesta terça-feira, operadores do mercado apontaram que informações sobre possíveis novas paradas nas unidades da Ford estavam entre os fatores de pressão para a queda das ações de siderúrgicas listadas na Bovespa, já que a montadora é uma das principais clientes do setor. Questionada pelo Broadcast, a companhia não se pronunciou sobre novas interrupções nas linhas de montagem.