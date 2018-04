Ford dará férias coletivas a 800 em São Bernardo Oitocentos trabalhadores da linha de produção da Ford em São Bernardo do Campo (SP) entrarão em férias coletivas no dia 19, de acordo com a assessoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Quatro dos 25 dias em que os trabalhadores estarão parados correspondem ao banco de horas e compensações salariais a que têm direito. Em relação aos outros 21 dias, eles receberão o valor normal do salário, segundo o sindicato. Segundo o sindicato, o acordo de férias coletivas e utilização de banco de horas foi firmado com a diretoria da montadora - a reportagem não conseguiu confirmar com a Ford a informação do acordo. A Ford tem 3,2 mil funcionários em São Bernardo. "O sindicato defende que os mecanismos de negociação devem ser esgotados antes de qualquer outra alternativa", afirma nota da sindicato.