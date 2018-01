Ford dará garantia para os pneus A Ford vai estender a garantia que oferece em seus veículos para os pneus que os equipam. A informação foi divulgada ontem pelo presidente mundial da montadora norte-americana, Jacques Nasser. A decisão da montadora em oferecer garantias e se precaver contra possíveis falhas é uma resposta ao escândalo iniciado em julho de 2000, quando a montadora se envolveu no recall - convocação em massa para troca ou conserto de produto - de 6,5 milhões de pneus da Firestone. Na ocasião, as autoridades norte-americanas receberam denúncias que relatavam centenas de acidentes e mais de 140 mortes causadas por defeitos nos pneus Firestone. O utilitário esportivo Ford Explorer, que vem equipado de fábrica com os modelos de pneus incluídos no recall, foi o principal veículo envolvido nos desastres. A nova garantia será oferecida em todos os modelos Ford, Lincoln e Mercury fabricados a partir de 2001. Em caso de defeito, o pneu será trocado gratuitamente.