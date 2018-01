Ford demitirá 25 mil na América do Norte A montadora de veículos Ford informou hoje que demitirá de 25 mil a 30 mil funcionários na América do Norte nos próximos seis anos. A companhia afirma que a medida faz parte de uma profunda reestruturação em suas atividades. Segundo o presidente do Conselho de Administração, Bill Ford, até 2008 serão fechadas 14 fábricas norte-americanas, "para harmonizar (a produção) à demanda." Com o encerramento das atividades, a capacidade de produção desta parte do continente será reduzida em 26%, ou 1,2 milhão de unidades. Lucro A Ford anunciou também hoje que teve lucro líquido de US$ 2 bilhões em 2005 apesar das operações na América do Norte terem registrado prejuízo de US$ 1,6 bilhão no mesmo período. As vendas totais do grupo no ano passado foram de US$ 178,1 bilhões, cerca de US$ 6,4 bilhões a mais que em 2004. A companhia também informou que as atividades do setor automobilístico do grupo tiveram prejuízo de US$ 1 bilhão. Há um ano, o setor teve lucro de US$ 850 milhões. No mundo todo, a receita da Ford no setor foi de US$ 154,5 bilhões, US$ 7,4 bilhões acima de 2004, com a venda de 6.818.000 veículos (20 mil unidades a mais que no ano anterior). "Tirando a América do Norte, nossas operações de automóvel fizeram um grande progresso em 2005. Devemos continuar trabalhando para melhorar nosso negócio em todas e cada uma das regiões", disse Ford.