Ford divulga prejuízo recorde de US$12,7 bilhões em 2006 A Ford Motor divulgou nesta quinta-feira prejuízo recorde de 12,7 bilhões de dólares em 2006, marcando o pior de seus 103 anos de história. A cifra supera a perda de 7,39 bilhões de dólares registrada em 1992. No quarto trimestre, o prejuízo da segunda maior montadora dos Estados Unidos ficou em 5,8 bilhões de dólares, afetado pela queda nas vendas de seus lucrativos caminhões e por encargos trabalhistas. No mesmo período de 2005, a empresa teve prejuízo de 74 milhões de dólares. A perda nas operações correntes foi de 1,10 dólar por ação, acima da média esperada por analistas de Wall Street em pesquisa feita pela Reuters, que previa prejuízo de 0,94 dólar por ação. A Ford, que está no estágio inicial de um plano de revitalização que inclui o fechamento de 16 fábricas e o corte de 45 mil empregos na América do Norte, informou que os encargos reduziram o resultado do quarto trimestre em 3,7 bilhões de dólares depois de impostos.