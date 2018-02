Ford dos EUA também usará presidente em comerciais A Ford dos Estados Unidos lança hoje seu presidente e executivo-chefe William Clay Ford como garoto-propaganda de uma série de comerciais de televisão, numa tentativa de melhorar a imagem da montadora.Os comerciais ainda contarão com a presença de outros membros da família Ford. A estratégia de colocar o maior representante da empresa em frente as câmeras também foi executada pela montadora no ano passado aqui no Brasil. Em setembro do ano passado, o presidente da Ford Brasil, Antonio Maciel Neto, começou a fazer propagandas onde oferecia R$ 100,00 para os que fizessem um test-drive num dos carros da marca e depois comprassem veículos da concorrência. A estratégia tinha o objetivo de ampliar o prestígio da Ford no Brasil, onde ocupa a quarta posição no mercado. Os comerciais norte-americanos apresentam o executivo da Ford na escrivaninha de seu escritório na sede da empresa, em Dearborn, onde ele fala da tradição de sua família na arte de fazer automóveis. Até o momento, somente os representantes de revendas puderam ver as peças publicitárias. A última vez que um membro da família Ford participou de um comercial da empresa foi em 1978, quando Henry Ford II, neto do fundador da companhia e tio do atual presidente Bill Ford, apareceu para comemorar os 75 anos da empresa.