Ford e GM aumentam preços de carros A Ford e a General Motors aumentaram os preços dos veículos em, no mínimo, 1% nos últimos dias. O reajuste dos carros da Ford, que não atingiu os modelos Ka, Fiesta e Courier, está em vigor desde o dia 1º deste mês e varia de 1% - no caso da linha Escort - a 6,4% - aumento aplicado a uma versão da picape F-250. O aumento foi confirmado por concessionários da marca, que se declararam surpresos com a nova tabela. A montadora ainda não se manifestou sobre os reajustes. A montadora também aumentou os preços do Focus, em 3,3%, e da Ranger, em 1,4%. A F-250 sofreu reajustes de 1,9% (modelo D 609), 3,3% (D 577) e 6,4% (D 507). A General Motors aumentou na quarta-feira os preços do Celta e da série especial Challenge, do Vectra, em 1%. Com o reajuste, o Celta passou a custar R$ 13,918,00, nas vendas pela internet, e R$ 14.730,00, nas concessionárias. O Vectra especial teve seu preço reajustado de R$ 42.995,00 para R$ 43.425,00.