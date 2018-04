Ford e GM registram vendas recordes no 1º semestre na China

As montadoras norte-americanas Ford e General Motors registraram vendas recordes na China no primeiro semestre deste ano, ajudadas pelo bom desempenho de seus modelos compactos. A GM vendeu 814.442 carros no país no período e a Ford, 197.212.

A Ford disse que vendeu 18.224 unidades do Fiesta no país desde seu lançamento em março, acima de suas previsões. Enquanto isso, a GM afirmou que as vendas do Chevrolet Spark aumentaram 60% no primeiro semestre, para 32.065 unidades.

Em janeiro, a China reduziu à metade, para 5%, o imposto sobre a compra de veículos com motores 1.6 ou abaixo disso e também criou alguns subsídios para a compra de carros.

As vendas da GM dão sinais de que estariam se equiparando às dos EUA. Em junho, a montadora registrou queda de 34% de suas vendas nos EUA em comparação com igual mês do ano passado, para 176.571 unidades; na China, as vendas aumentaram 61,6% no mês passado na mesma base de comparação, para 143.294 unidades.

Separadamente, a Honda informou que suas vendas aumentaram 53,5% em junho ante igual mês do ano passado, para 51.496 unidades; no primeiro semestre do ano, o crescimento foi de 11,9%, para 253.812 unidades.