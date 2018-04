Ford fecha acordo com sindicato sobre fundo para aposentados A montadora norte-americana Ford Motor e o United Auto Workers (UAW), sindicato que reúne os trabalhadores do setor automotivo, fecharam um acordo preliminar para mudar um fundo criado para financiar os gastos com saúde dos funcionários aposentados. Os detalhes, no entanto, não foram especificados. No último dia 15, o UAW havia concordado com outras modificações no contrato de 2007 com a montadora. As informações são da Dow Jones.