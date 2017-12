Ford fecha acordo para redução de salário e jornada Oito dias após a deflagração da greve, operários da Ford em São Bernardo do Campo (SP) aprovaram o fim da paralisação durante assembleia na manhã de ontem, na porta da fábrica. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, os funcionários já voltaram ao trabalho, depois de aceitarem acordo fechado entre a entidade e a montadora revogando a demissão dos 203 trabalhadores, prevista até então para 21 de setembro, e a adesão ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE), do governo federal.