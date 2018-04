Ford financia veículos em até 50 meses A Ford iniciou nesta semana nova campanha de vendas e está oferecendo, em parceria com o Bradesco, financiamento de todos os modelos da marca em até 50 meses. O veículo pode ser adquirido com entrada de R$ 900,00 e juro mensal de 2,49%. Para prazo menor, a taxa cai para 2,29%. É a primeira ação da empresa desde que o Bradesco adquiriu a carteira de clientes do Banco Ford, no dia 4 de janeiro.