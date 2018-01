Ford Focus: preço a partir de R$ 29 mil A Ford divulgou hoje os preços das versões do modelo Focus, que está sendo importado da Argentina e começará a ser vendido no próximo mês. A versão hatch, a mais barata, vai custar R$ 29 mil e já vem equipada com direção hidráulica, CD player, ajuste de farol e proteção anti-furto, entre outros itens. A mais cara, tipo sedã, sairá por R$ 42.998,00. O modelo hatch - que disputará mercado com os modelos Golf (Volkswagen), Brava (Fiat) e Astra (General Motors) - equipado com com ar condicionado sairá por R$ 32.798,00 e, com airbag, por R$ 37.163,00. A versão sedã custará a partir de R$ 36.217,00 e tem entre seus concorrentes o Marea (Fiat) e Astra e Vectra (GM). A Ford espera comercializar no Brasil cerca de 1.500 unidades ao mês do Focus, um dos modelos mais vendidos da marca nos Estados Unidos. Naquele país, 351 mil unidades do Focus estão passando por um recall para averiguação de possíveis defeitos nos cabos da fiação do piloto automático, porca do rolamento das rodas traseiras e revestimento da coluna do pára-brisa. A convocação não envolve os carros produzidos na Argentina.