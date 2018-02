Ford oferecerá plano de demissão com benefícios para 75 mil funcionários A Ford Motor Co. e o maior sindicato da indústria automobilística dos Estados Unidos, o United Auto Workers, concordaram em oferecer um Plano de Demissão Voluntária a todos os aproximadamente 75 mil funcionários sindicalizados da montadora do país. Segundo o The Wall Street Journal, a informação é de fontes do sindicato. A Ford anunciou nesta quinta que Anne Stevens, a primeira executiva do sexo feminino a ser vice-presidente da empresa e uma das mulheres mais importantes na indústria automobilística, está se aposentando. Stevens, 57 anos, estava supervisionando a reestruturação da segunda maior montadora dos EUA. A Ford vai divulgar seu novo plano de reestruturação na sexta-feira. O plano deve incluir o fechamento de mais fábricas e um maior número de demissões em uma plano de corte de custos chamado de "Way Forward". A diretoria da Ford se encontrou nos dois últimos dias para discutir a reestruturação.