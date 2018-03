Ford planeja contratar 2 mil na fábrica da Bahia A Ford planeja contratar em agosto cerca de 2 mil funcionários na fábrica de Camaçari, na Bahia, para elevar a produção no País para 250 mil veículos. Segundo a chefe de operações da montadora na América Latina, Anne Stevens, as contratações excedem a meta de crescimento das operações brasileiras para o final de 2005. "O Brasil ainda é um lugar relativamente frágil para fazer negócios, mas estamos confiantes que o governo está implementando políticas para lidar com os problemas do passado", disse. Ela destacou que o Brasil possui o mercado automotivo mais vibrante da América do Sul, respondendo por 80% da atividade industrial na região. No ano passado, a Ford produziu 219 mil veículos no Brasil, do total de 1,8 milhão fabricados pela indústria no período. Anne pediu pela redução de impostos para tornar o produto mais acessível aos brasileiros. Segundo ela, o imposto pago na compra de um veículo no Brasil é cinco vezes maior que o cobrado dos consumidores norte-americanos. "O País registra um forte comércio exportador, mas a competitividade depende do vigor do mercado doméstico".