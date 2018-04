Ford registra prejuízo menor no primeiro trimestre do ano A Ford Motor divulgou nesta quinta-feira, 26, prejuízo menor no primeiro trimestre do ano. O corte de gastos e a melhora nos resultados de suas operações na Europa e com veículos de luxo compensaram parcialmente as fracas vendas e os custos de reestruturação. A empresa registrou um prejuízo de US$ 282 milhões ou US$ 0,15 por ação, ante resultado negativo de US$ 1,4 bilhão, ou US$ 0,76 por ação, no primeiro trimestre do ano passado. O processo de reestruturação da Ford inclui o fechamento de 16 fábricas e o corte de 45 mil postos de trabalho na América do Norte. Os resultados da montadora são melhores do que Wall Street esperava, e as ações da Ford subiam 3,4% no pregão eletrônico antes da abertura da bolsa de Nova York. A segunda maior fabricante de veículos dos Estados Unidos aumentou sua estimativa de produção na América do Norte para o segundo trimestre em 5%, para 810 mil veículos. "Nossos resultados no primeiro trimestre foram de alguma maneira mais fortes do que o esperado, mas há muitas incertezas pela frente", disse o presidente-executivo, Alan Mulally, em comunicado. A receita da empresa no primeiro trimestre somou US$ 43 bilhões, ante US$ 40,8 bilhões um ano antes. A companhia apresentou prejuízo recorde de US$ 12,7 bilhões no ano passado e prevê que seu centro de operações na América do Norte não vai gerar lucros até 2009.