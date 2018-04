Ford sugere prorrogar redução de IPI por mais 3 meses O presidente da Ford Brasil e Mercosul, Marcos de Oliveira, pediu ao governo que amplie o período de redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para automóveis novos "até, pelo menos, o segundo trimestre" do ano. A redução da alíquota tem previsão de término no fim de março. "Tivemos uma recuperação da indústria (automobilística) no fim do ano passado, mas as vendas no setor em janeiro foram 8% menores na comparação com janeiro de 2008", argumentou Oliveira, que aproveitou uma folga depois de uma reunião na fábrica de Camaçari (BA) e foi conhecer como é passar o carnaval em um camarote de Salvador. "A economia mundial continua caindo e seria importante manter a demanda em um patamar consistente. A gente acredita que a economia americana vai começar a melhorar na segunda metade deste ano, e a partir daí a economia dos outros países deve voltar a aquecer." O executivo aposta no bom senso do governo federal para ter o pedido atendido. "Acredito que, no fim de março, o governo vai analisar a situação macroeconômica do País, a situação da indústria automobilística, a do consumidor e vai tomar uma decisão positiva", afirma.