Ford tem lucro de quase US$ 1 bilhão no terceiro trimestre

A Ford Motor informou hoje que teve um lucro líquido de US$ 997 milhões no terceiro trimestre do ano. A companhia americana atribui o resultado a ganhos de participação de mercado, ao corte de custos e às vendas impulsionadas pelo programa "Dinheiro por Sucata", do governo. A montadora declarou ainda que espera ser "solidamente lucrativa" em 2011. Em ocasiões anteriores, a empresa havia previsto terminar o próximo ano empatada ou, na melhor das hipóteses, com lucros modestos.

A divisão norte-americana da Ford registrou um lucro antes do imposto de renda de US$ 357 milhões no terceiro trimestre, o primeiro resultado positivo desde o primeiro trimestre de 2005. Apesar dos ganhos, a receita da companhia registrou queda de US$ 800 milhões, na comparação com o resultado obtido no terceiro trimestre de 2008. No entanto, a Ford informou ter cortado custos estruturais no montante de US$ 1 bilhão no período.