Ford vai ampliar fábrica na BA e investe R$ 4 bi no País

A solenidade terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador da Bahia, Jaques Wagner (PT). Eles também devem anunciar programas de incentivo fiscal à montadora, a exemplo do que ocorreu na época da inauguração da fábrica baiana, em 2001.

O presidente da Ford Brasil e Mercosul, Marcos de Oliveira, apresentará os novos projetos da companhia, que incluem desenvolvimento de veículos, um deles provavelmente o substituto do EcoSport. A fábrica de Camaçari opera no limite de sua capacidade - de 250 mil carros ao ano - e sua ampliação vinha sendo negociada há pelo menos dois anos.

Para a construção da fábrica, a primeira de uma grande montadora do Nordeste, a Ford aplicou US$ 1,2 bilhão (na época, o equivalente a R$ 3,2 bilhões). Na ocasião, foi beneficiada pelo regime automotivo do Nordeste, que concedeu benefícios fiscais, como a isenção de impostos por vários anos.

A unidade trabalha no sistema modular de produção, com vários fornecedores instalados dentro da fábrica e que também vão arcar com parte do investimento. São produzidos na linha de montagem os modelos Fiesta, Fiesta sedã e EcoSport.

Nas próximas semanas, outra montadora, a Volkswagen, deve anunciar novos investimentos principalmente para a fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), onde são produzidos os modelos Gol, Polo, Saveiro e Kombi, em várias versões. Recentemente, a General Motors anunciou um programa de R$ 2 bilhões até 2012. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.