Ford vai contratar 278 pessoas para fábrica de Taubaté A Ford vai contratar 278 trabalhadores para a fábrica de Taubaté a partir deste mês. O anúncio foi feito na manhã de hoje ao Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região. Em nota, o Sindicato diz que as contratações ocorrem por previsão de aumento na produção de veículos para 2010, que resultará no aquecimento do mercado interno.