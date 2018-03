Ford vai contratar 278 trabalhadores para unidade de Taubaté

A Ford vai contratar 278 trabalhadores para a fábrica de Taubaté a partir deste mês. O anuncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 15, ao Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região. Em nota, o Sindicato diz que as contratações ocorrem por previsão de aumento na produção de veículos para 2010, que resultará no aquecimento do mercado interno.

Veja também:

Vendas do varejo crescem 0,7% em agosto ante julho, diz IBGE

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Montadoras inovam no lançamento de carros

Nesta terça-feira, dia 13, o diretor de Assuntos Corporativos da Ford na América do Sul, Rogelio Golfarb, anunciou que em vez dos 3 milhões de veículos vendidos projetados pela indústria para 2009, a Ford espera vendas de 3,1 milhões de unidades e que em 2010, esse número deve subir 5% comparativamente ao ano anterior.

Ainda de acordo com a empresa, as contratações também acontecem em razão da preparação e ampliação da fábrica para adequar a produção da nova família do motor Sigma. As contratações serão por prazo determinado de 12 meses, podendo ser renovadas por mais seis meses, e serão feitas por meio de um processo seletivo que terá início nos próximos dias.