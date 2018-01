Ford vai investir US$ 1 bilhão em nova fábrica na China O mercado automobilístico da China continua atraindo as gigantes mundiais do setor. A Ford anunciou que vai investir um bilhão de dólares na construção de mais uma unidade de produção na Província do Jiangsu, no Sul da China. Segundo a Agência de Notícias Xinhua, a nova fábrica da joint venture formado pela Ford e a Grupo Automobilístico Chang´an deverá produzir cerca de 200 mil veículos por ano - incluindo as Land Rovers, Jaguar e Volvo - em Nanjing, capital daquela Província. A joint venture também possui uma outra fábrica instalada no município de Chongqing, no sudoeste da China, com capacidade para produzir 200 mil automóveis de passeio, entre os quais o Mondeo e o Fiesta. A Ford também detêm 30% das ações da Jiangling Motors Company, encarregada da montagem dos furgões Transit na Província de Jiangxi, no Sul da China.