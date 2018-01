Ford vai substituir manual do Focus A Ford do Brasil vai reeditar o manual de seu mais novo lançamento, o Focus. Uma instrução equivocada sobre o sistema de controle de tração, caso obedecida, levaria o motorista a desligar esse dispositivo de segurança. O controle de tração é um sistema que evita o deslizamento das rodas motrizes em piso escorregadio, ajudando a manter o controle do veículo. Ele só deve ser desligado em casos especiais e, quando isso acontece, uma luz de alerta permanece acesa no painel de instrumentos. O manual informa, ao contrário, que a luz fica acesa quando o controle de tração está ativado. A instrução errada também consta da versão do manual em CD, que acompanha o carro. A Ford informou que o manual do proprietário do Focus será refeito, com a devida correção, o que levará cerca de 15 dias. Enquanto não ocorrer a substituição do manual, os revendedores serão alertados para que avisem os compradores do veículo sobre o erro no manual, que receberão, posteriormente, a versão correta do manual.