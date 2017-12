Ford vai trocar CEO Mark Fields por Jim Hackett

NOVA YORK - A Ford vai trocar seu atual chefe-executivo (CEO, na sigla em inglês), Mark Fields, por Jim Hackett, ex-chefe da fabricante de móveis para escritório Steelcase que começou a trabalhar na montadora americana em 2016, segundo fontes com conhecimento do assunto. O jornal New York Times também noticiou a mudança.

A mudança vem após o valor das ações da Ford mostrar queda significativa ao longo dos três anos em que Field comanda a empresa, e em meio a pressões recentes nos lucros e na participação de mercado.

Por volta das 8h10 (de Brasília), a ação da Ford subia quase 1,7% nos negócios do pré-mercado em Nova York. / Dow Jones Newswires.