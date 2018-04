Formação de cartel por distribuidoras de gás pode gerar multa As distribuidoras de gás sob suspeita de formação de cartel também poderão pagar multas de 1% a 30% de seu faturamento caso o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) condene as empresas. Segundo o secretário de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda, Cláudio Considera, a recomendação de abertura de processo administrativo para averiguar a formação de cartel de oito empresas distribuidoras de GLP que atuam no Triângulo Mineiro será encaminhada amanhã para a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça. Na avaliação de Considera, o caso do gás tem provas muito mais contundentes que as levantadas até agora no caso das siderúrgicas Gerdau, Belgo-Mineira e Barra Mansa, já que existem transcrições de conversas telefônicas entre funcionários das empresas citadas fixando preços conjuntamente e dividindo clientes, assim como correspondências entre gerentes das empresas distribuidoras. Além disso, outro fator que contribui para uma maior velocidade nas investigações é o fato de que o caso já está sendo analisado, no âmbito criminal, pelo Ministério Público Federal (MPF) em Minas Gerais. Considera ressaltou a importância do trabalho conjunto entre Seae e o MPF. "O Ministério Público tem maior poder de investigação, gerando provas que facilitam a condenação", disse.