Formalização da autonomia do BC seria avanço institucional O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, reafirmou, em entrevista ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo, o desejo de formalizar a autonomia do Banco Central que, segundo ele, já existe na prática. "O Brasil fez e está fazendo agora uma experiência de autonomia do Banco Central desde a nossa posse, quando o governo deu autonomia ao BC para decidir a política monetária?, afirmou. O ministro disse ainda que o controle da inflação, desde a posse do governo Lula, ?tem funcionado de maneira muito adequada, muito equilibrada?. Palocci destacou que, num determinado momento, essa autonomia do BC deve ser transformada numa conquista institucional do Brasil. ?Eu acredito que o Brasil vai crescer sempre mais, vai ter uma economia sempre mais rigorosa na medida em que ele consiga transformar em ambiente institucional melhor aquelas conquistas que ele vai fazendo na prática", disse.