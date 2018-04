Fórmula Indy vira vitrine comercial de brasileiros

As corridas de fórmula Indy, que são para os americanos o que as corridas de Fórmula 1 são para os brasileiros e europeus, transformaram-se neste ano na melhor vitrine comercial do Brasil no exterior. Com um investimento de US$ 10 milhões feito pela Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (Apex), empresários brasileiros já entabularam negociações para vender US$ 263 milhões. Isso, com apenas sete corridas realizadas, de um total de 17 previstas para a temporada de 2009. "Eu teria de investir o triplo nos meios tradicionais de promoção comercial para conseguir algo semelhante", disse ao Estado o presidente da Apex, Alessandro Teixeira. "Ainda assim, o resultado de longo prazo de divulgação da imagem do Brasil não seria alcançado." A parceria com a Fórmula Indy tem dado tão certo que os organizadores já negociam realizar uma ou duas corridas no Brasil em 2010. No Estado de São Paulo, estão fortes no páreo as cidades de Ribeirão Preto e Campinas. Também concorrem Rio e Salvador. Teixeira disse que os organizadores já visitaram algumas delas, mas a decisão sobre onde realizar as provas caberá apenas a eles. O retorno para a cidade que sediar a corrida é estimado em R$ 40 milhões a R$ 50 milhões. Os produtos brasileiros ganham visibilidade na Indy graças a um conjunto de iniciativas. Quinze dias antes de cada corrida, chega à cidade um grande trailer onde há imagens de produtos brasileiros como alimentos, moda, móveis e decoração, cerâmica, cosméticos, vinhos, cachaças, frutas, software, joias. São exibidos vídeos de aviões e máquinas fabricados no País. "Muita gente vai ver, porque há uma grande curiosidade sobre o Brasil", garantiu Teixeira. No dia do evento, o trailer ganha uma área vip à frente, onde o público pode degustar produtos como guaraná, açaí e cachaça. O ovo de Colombo dos negócios, porém, não está aí. A Apex reserva uma área "ultra vip" na qual convidados de empresas brasileiras assistem às corridas. É lá que se negociam os contratos, enquanto são servidas comidas e bebidas brasileiras. As empresas selecionadas para participar da ofensiva da Apex têm direito a convidar seus potenciais clientes. Há serviços para buscar os convidados no aeroporto. Eles jantam com os pilotos brasileiros, visitam o paddock e assistem à prova. Esse tratamento sofisticado e profissional encoraja os negócios. Julio Wykrota, diretor operacional da Einco Biomaterial, sediada em Belo Horizonte, vê abrir-se diante de si mais do que uma janela de oportunidade. Há 20 anos, ele pesquisa e fabrica um granulado mineral que é usado na regeneração de ossos quebrados. É, grosso modo, osso em pó sintético. Convidado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Wykrota foi exibir seu produto na corrida de 500 Milhas de Indianápolis. Escolheu a prova porque naquela cidade existe um avançado centro de pesquisa em ortopedia - surgido por causa dos ossos quebrados nas corridas. Para o evento, ele convidou alguns contatos com quem estivera dias antes em uma conferência de Biotecnologia em Atlanta. Resultado imediato: saiu com vendas engatilhadas da ordem de US$ 10 milhões. Segundo resultado: ele foi procurado na quinta-feira pelo representante da Fórmula Indy no Brasil, que o avisou de uma visita do presidente da Fórmula Indy e do médico ortopedista da equipe de resgate de Indianápolis. Wykrota poderá ser convidado a participar de uma comissão da Indy sobre segurança e até a opinar sobre a construção dos novos carros para 2012. Se a parceria for realmente concretizada, Wykrota não terá mais de encarar expressões de incredulidade quando diz que fabrica biomateriais no Brasil. Suas vendas também deverão acelerar tanto quanto os carros nas pistas.