Formulário do IR 2006 é igual ao do ano passado A Receita Federal aprovou os formulários para a Declaração do Imposto de Renda 2006. Os dois modelos - completo e simplificado - são iguais aos do ano passado. "Não houve mudanças nos formulários de papel. Já o modelo para a internet só estará disponível no primeiro dia de envio e também não deve mudar", afirmou Joaquim Adir, Supervisor Nacional do IR. O calendário de entrega, no entanto, ainda não foi definido. "Esperamos ter essas datas até o fim desta semana", disse Adir. Enquanto espera essa definição, o contribuinte pode aproveitar para fazer uma simulação com os formulários de 2005. Assim, quando for preencher a declaração válida, os riscos de errar e cair na malha fina diminuem.