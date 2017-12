Formulário IR 2001: disponível nesta semana A versão eletrônica da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2001, ano-base 2000, poderá estar disponível no site da Receita (veja link abaixo) nesta semana. A liberação do formulário estava prevista para a última terça-feira, mas a Receita não concluiu o trabalho a tempo. Segundo o supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, Luiz Carlos Rocha de Oliveira, a versão será parecida com a anterior. "Só há mudanças no visual." O prazo para dar sugestões no site é até 5 de janeiro.