Fornecedores do varejo torcem pela retomada das vendas As empresas fornecedoras de equipamentos e serviços para o varejo estão torcendo pela recuperação do setor em 2004. A idéia é tentar neutralizar as dificuldades enfrentadas ao longo de 2003, que foi considerado um ano difícil, com baixo movimento de pedidos. O segmento de prestadores de serviços, que foi um dos que sofreu com a ausência de investimentos este ano, diz já estar preparado para uma eventual retomada da atividade. Porém, ainda está reticente com relação ao primeiro trimestre. Segundo sondagem realizada pela recém-criada Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos e Serviços para o Varejo (Abiesv), estas empresas estão preocupadas com as mudanças nas regras tributárias, que afetam suas margens de manobra. A elevação da Cofins de 3% para 7,6% em discussão no Congresso seria um duro golpe para as empresas do segmento. De acordo com o presidente da entidade, Marcos Andrade, elas temem também que o varejo continue desaquecido, o que leva ao congelamento de investimentos e projetos de expansão, reduzindo, portanto, a demanda. Por atuarem na formulação de projetos de lojas e prestarem consultoria nas áreas de layout, comunicação visual, merchandising, vitrinismo, estas empresas são muito dependentes das iniciativas do varejo. Já as indústrias fornecedoras de materiais para o comércio têm perspectivas diversas. As que exportam, por exemplo, estão na direção oposta. O balanço de 2003 foi positivo, justamente em razão do bom desempenho do mercado externo, e há confiança em 2004, o que inclui até planejamento de investimentos, disse Andrade. As não-exportadoras, por sua vez, também aguardam a reativação dos projetos do comércio. A maior parte é fabricante de gôndolas, prateleiras, check-outs, manequins, cabides e sacolas. As con strutoras de lojas ou supermercados também fazem parte. Segundo Andrade, uma das metas da entidade é a expansão da cultura exportadora entre os fabricantes de equipamentos, a fim de que se tornem mais independentes do mercado interno. Planejam também criar uma cartilha com critérios sobre forma de trabalho da s empresas de serviços, que sirva inclusive para orientar o varejo contratante. Na área de indústrias de construção, a Abiesv, em conjunto com universidades, quer criar um índice de custo, nos moldes do que já existe na construção civil ? o CUB do Sinduscon ?, específico para a construção de pontos-de-venda do varejo. A Abiesv, que foi criada em dezembro, deve encerrar o ano com 50 associados. Estão reunidas empresas de vários portes, desde as que tem faturamento anual de R$ 350 mil até as maiores, de R$ 50 milhões. Entre os clientes estão o pequeno comércio e empresa s de grande porte, como Renner, C&A, Lojas Americanas, Riachuelo, Pernambucanas, Carrefour, Extra, Wal-Mart, Zoomp, Hering e McDonald´s.