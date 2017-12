Fornecedores prejudicaram TV paga, diz Globocabo A Globocabo informou hoje que a base de assinantes de TV paga no ano passado cresceu 12,9% comparada ao ano de 1999. No final do quarto trimestre, o crescimento do número de assinantes anualizado foi de 10,4%, alcançando 1,505 milhão. O ritmo de crescimento mais lento da base de assinantes registrado no quarto trimestre em relação ao trimestre anterior foi relacionado, segundo informe da Globocabo, aos atrasos na importação de decodificadores de um dos fornecedores, o que impactou diretamente nos pacotes populares. Esse atraso também afetou os esforços da companhia no sentido de ampliar a cobertura em áreas não codificadas pela rede, já que esses aparelhos deveriam ser utilizados para completar a decodificação nessas regiões. O problema de abastecimento de decodificadores já foi resolvido e a companhia espera um crescimento mais uniforme em 2001.