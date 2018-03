Fornecimento de álcool ao Japão anima governo brasileiro A oportunidade de comércio bilateral entre Brasil e Japão que mais anima o governo brasileiro, no momento, é o de fornecimento de etanol (álcool combustível) para a mistura na gasolina japonesa por razões ambientais. "Inicialmente, a mistura seria de 3% de etanol na gasolina e, mais adiante, 10%, o que daria uma demanda, pelo Japão, de cerca de 50% da produção nacional de álcool", afirmou hoje o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. O Brasil não seria o único fornecedor para o Japão mas, devido à capacidade produtiva e ao desenvolvimento tecnológico, seria o principal. Os industriais brasileiros aprovam a iniciativa. "O Brasil tem potencial para exportar o etanol. O programa começaria modesto, e tem perspectiva de oito a dez anos, começando a partir do próximo", afirmou Armando Monteiro Neto, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Ele defende que, por conta da alta demanda que essa exportação provocaria, sejam adotadas cláusulas de proteção do mercado interno. "O abastecimento interno tem que ser garantido", disse.